Schnelles Internet: Naila macht nächsten Schritt beim Glasfaserausbau

Schnelles Internet kommt nach und nach auch im ländlichen Raum an. Die Stadt Naila treibt den Breitbandausbau jetzt zum Beispiel weiter voran. Jetzt sollen nämlich auch Haushalte Glasfaseranschlüsse bekommen, die bislang nicht vom Eigenausbau durch Unternehmen profitieren. Den Zuschlag bekommt die Firma Glasfaser Plus mit einem Angebotspreis von rund 1,6 Millionen Euro. Sie will etwa 1000 Haushalte in Naila mit Glasfaser erschließen. Voraussetzung ist allerdings ein positiver Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken, die den Breitbandausbau fördert. Weil der Breitbandausbau in Naila generell schon sehr weit fortgeschritten ist, hat sich der Stadtrat gegen eine Teilnahme am Projekt „Oberfranken.Digital GmbH & Co KG“ des Landkreises Hof entschieden.