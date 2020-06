Langsam kehren alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schulen zurück. Um unter guten Bedingungen dort arbeiten zu können, ist schnelles Internet extrem wichtig. In Plauen ist aber bisher noch keine einzige Schule ans Glasfasernetz angeschlossen. Bis heute. Die Astrid-Lindgren-Grundschule und die Kemmler-Oberschule sind die ersten, die in den Genuss kommen. Die Friedens-Oberschule soll bis zum Beginn des neuen Schuljahres folgen. Möglich macht das das 3. Breitbandausbauföderungsgesetz.