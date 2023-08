Schnelles Internet: Glasfaserausbau in Schwarzenbach an der Saale

Noch immer dauert es in manchen Orten ewig bis eine Internetseite lädt oder man Videos streamen kann. Die Investorengruppe Unsere Grüne Glasfaser will das ändern und baut in vielen Orten das Glasfasernetz aus. In diesem Sommer versorgt die Firma auch alle Einwohner von Schwarzenbach an der Saale mit schnellem Internet:

So Bürgermeister Hans-Peter Baumann. Die Ortsteile Förmitz und Hallerstein sind bei dem Projekt allerdings ausgenommen. Hier will die Stadt eine Lösung durch einen geförderten Glasfaserausbau finden.