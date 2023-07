Schnelles Internet: Gemeinde Berg treibt Glasfaserausbau voran

Beim Ausbau von schnellem Internet geht es in der Region zwar voran, aber es sind längst noch nicht alle Haushalte versorgt. In der Gemeinde Berg im Landkreis Hof haben im Moment nur 200 von 850 Haushalten einen Glasfaseranschluss. Der Gemeinderat ist sich daher einig, dass die Gemeinde den Ausbau weiter vorantreiben soll. Das teilt Bürgermeisterin Patricia Rubner auf Nachfrage mit. Die Gemeinde wird daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben und weitere Schritte für den Glasfaserausbau in die Wege leiten.

Der Gemeinderat in Berg hat in seiner jüngsten Sitzung außerdem ein neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Berg beschlossen (TLF 3000). Das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gottsmannsgrün ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Sie braucht also einen Ersatz. Da will die Gemeinde erst einmal Informationen einholen und mögliche Fahrzeuge besichtigen. Außerdem steigen die Beiträge für Geschoss- und Grundstücksflächen. Die Gemeinde Berg musste nämlich in der Vergangenheit viel in den Bereich Wasser und Abwasser investieren. Bürger, die neue Wohnflächen schaffen oder ein neues Haus bauen, müssen deshalb mehr zahlen. Die neuen Satzungen treten zum Jahresbeginn 2024 in Kraft.