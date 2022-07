Schnelles Internet: Gemeinde Berg treibt Glasfaserausbau voran

Der Glasfaserausbau in der Euroherz-Region kommt zwar voran, noch sind aber lange nicht alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt. Die Gemeinde Berg im Landkreis Hof will nun den Glasfaserausbau vorantreiben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Versorgung der restlichen rund 840 Haushalte im Gemeindegebiet auszuschreiben, so Bürgermeisterin Patricia Rubner auf Nachfrage von Radio Euroherz. Die Gemeinde hoffe auf einen Anbieter, der den Ausbau schnellstmöglich vorantreibe. In den Ortsteilen Rothleiten, Bruck, Gottsmannsgün, Hadermannsgrün und Schnarchenreuth wurden bei Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitverlegt, so Rubner. So soll die Erschließung mit Glasfaser so schnell wie möglich erfolgen können.