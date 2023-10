Schnelles Internet: Eineinhalb Millionen Euro für Ausbau in Geroldsgrün

Ohne einen guten Internetanschluss geht heute gar nichts mehr. Am schnellsten surft ihr aktuell über Glasfaser im Netz. Damit der Ausbau weitergehen kann, hat das Bayerische Finanzministerium jetzt wieder Gelder an die Gemeinden in Bayern verteilt. Mit dabei ist auch Geroldsgrün im Landkreis Hof. Über eineinhalb Millionen Euro gibts hier für den Glasfaseranschluss.

Auch unterwegs ist es ärgerlich in einem Funkloch zu sein. Die Telekom hat jetzt einen neuen Mobilfunkstandort in Feilitzsch gebaut. Dadurch verbessert sich auch der Empfang in Gebäuden. Bis 2025 sollen weitere 19 Standorte im Landkreis Hof dazukommen.