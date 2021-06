Schnelles Internet: 230 Haushalte in Naila profitieren

Auch wenn die Zeit des Home Office zumindest bei einem großen Teil der Firmen irgendwann wieder zu Ende geht, auch in den Büros zeigen sich immer wieder Probleme bei der Internetverbindung. In Naila dürfte das schon bald kein großes Problem mehr sein. Die Stadt hat erneut in neue, schnelle Internetanschlüsse investiert. Rund 230 Haushalte profitieren davon. Dafür hat die Telekom in den vergangenen Wochen rund 18 Kilometer Glasfaser verlegt und neue Verteiler aufgestellt. Die Internetgeschwindigkeit ändert sich allerdings nicht automatisch. Die meisten müssen sich ihren Anschluss erst noch umstellen lassen.