Schnelles Internet: 20.000 Glasfaseranschlüsse für Hof

Mitten in der Stadt und trotzdem lahmt das Internet: Das soll in Hof künftig der Vergangenheit angehören. In sämtlichen Stadtteilen verlegt die Telekom Glasfaserleitungen. Bedeutet insgesamt 20.000 Glasfaseranschlüsse. 2025 solls losgehen und 2029 abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hof. Glasfaser ist aktuell der schnellste Internetanschluss.

Was ihr dazu aber noch wissen müsst: Ihr surft in Hof nicht automatisch über Glasfaser, bloß weil die Anschlüsse dann verlegt sind. Immobilienbesitzer müssen der Telekom eine Zustimmung erteilen. Der Anschluss an sich kostet gar nichts, so lange die Vorvermarktungs- und Bauphase läuft. Mieter müssen später einen entsprechenden Tarif buchen, um den Glasfaseranschluss nutzen zu können. Die Telekom investiert rund 25 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in Hof.

© Telekom