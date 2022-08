Home-Office oder Unterricht zuhause: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Internetverbindung nicht überall ausreichend ausgebaut und stabil genug ist. In Münchberg soll die Mobilfunk-Versorgung jetzt besser werden. Die Telekom hat dafür einen neuen Mobilfunk-Standort in der Stadt gebaut. Dadurch bekommt ihr unter anderem schnelleres Internet und auch der Empfang in Gebäuden soll besser werden. Bis 2024 will die Telekom weitere 28 Standorte im Hofer Land bauen.