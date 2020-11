Schnelleres Internet: Haushalte in Trogen profitieren

Tag zwei im deutschlandweiten Lockdown light. Dieser bedingt auch, dass wieder mehr Menschen ins Homeoffice wechseln. Dabei muss natürlich auch das Internet gut funktionieren. Die Telekom baut das jetzt wieder in der Region aus: Dieses mal ist das Neubaugebiet An der Burg/Weidenweg in Trogen dran. Ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres bekommen rund 50 Haushalte schnelleres Internet. Ihnen steht dann eine Bandbreite von 1GBit/s zur Verfügung. Damit treibe man die Digitalisierung in Stadt und Land voran, sagt Harald Albert, Regionalmanager der Deutschen Telekom.