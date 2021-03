Schneller zurück in die Schule: Gurgel – Pooltests im Landkreis Wunsiedel

Schon seit vielen Wochen müssen unsere Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernen. Mit Freunden spielen, oder gemeinsam lernen, ist zur Zeit nicht machbar. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Der Landkreis Wunsiedel probiert aktuell eine neue Methode aus. Mit sogenannten Gurgeltests sollen Kinder schneller auf das Corona Virus getestet werden. Der Test geht einfach: alle Kinder spucken dazu jeweils in ein kleines Röhrchen. Die Probe wird dann klassenweise ins Labor gesendet und noch am selben Tag gibt es ein Ergebnis. Die Gurgel Pool Tests sind also nicht nur schneller, sondern auch effektiver. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

In Zukunft will der Landkreis diese Methode auch in anderen Schulen und umliegenden Landkreisen anwenden, so Berek weiter. So will der Landkreis bessere Chancen auf Präsenzunterricht bieten.