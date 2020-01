Schneller im Netz: Vier neue LTE-Stationen im Vogtland

Ob Neujahrsfotos, Feuerwerksvideos oder Sprachnachrichten: Das Mobilfunk-Datenvolumen ist in der Silvesternacht wieder explodiert, weil viele gleichzeitig ihre Neujahrsgrüße übers Handy verschickt haben. Damit das ohne größere Probleme funktioniert, ist ein flächendeckendes Mobilfunknetz notwendig. Im Vogtland geht es damit voran.

Vodafone hat eigenen Angaben zufolge vier neue LTE-Stationen in Reichenbach, Bergen, Mühltroff und Klingenthal in Betrieb genommen und kann damit rund 15.000 Einwohner versorgen. Für dieses Jahr sind neun weitere Projekte geplant. Demnach will Vodafone komplett neue Mobilfunkstationen bauen und neue Antennen an vorhandenen Masten installieren. Die genauen Standorte ermittelt die Firma zurzeit.