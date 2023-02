Schnell von Selb nach Marktredwitz: Neue Expressbuslinie ab Mai

Schnell von Selb nach Marktredwitz zur Arbeit, Schule, zum Arzt oder Bahnhof fahren. Das klappt eigentlich nur mit dem Auto, bisher dauert das mit dem Bus nämlich über eine Stunde. So schnell wie mit der S-Bahn in Großstädten solls ab Mai gehen, bestätigt Selbs Oberbürgermeister Uli Pötzsch: Ab da startet die Expresslinie Selb-Marktredwitz. In nicht mal einer halben Stunde kommt ihr mit dem Bus dann von der einen in die andere Stadt. Der Expressbus fährt im Stundentakt – alle zwei Stunden geht die Linie sogar bis in den Landkreis Tirschenreuth, nach Waldershof und Mitterteich.

Mit 7 Euro 90 pro Fahrt ist es laut Pötzsch dann das derzeit günstigste und schnellste ÖPNV-Angebot. Er freut sich außerdem, dass die Expressbuslinie mit dem Start der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb ihren Betrieb aufnimmt.

Anfang März trifft der Kreistag im Landkreis Wunsiedel die letzten Entscheidungen zur Expressbuslinie.