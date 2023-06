Schnell & kompetent: BRK Team aus der Region gewinnt Landeswettbewerb

Erste Hilfe leisten, Notfallmanagement und Teamarbeit. Und das schnell. Das wollte die Jury beim Landeswettbewerb der BRK Bereitschaften am Wochenende von Sanitätern aus ganz Bayern sehen. Und gewonnen hat ein Team aus dem Hofer Land: Das Team „Hochfranken Paramedics“, bestehend aus den Bereitschaften Hof und Regnitzlosau. Als unschlagbares Duo haben sie in Hohenfels in der Oberpfalz überzeugt, heißt es in einer Mitteilung des BRK.

Der Sieg bedeutet für unsere Lebensretter aus der Region, dass sie im September beim Bundeswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes in Baden-Württemberg antreten dürfen.

© BRK Bereitschaft Regnitzlosau