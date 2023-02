Schneeräumung: Regelungen in der Stadt Hof

Schnee und Glätte sind euch in letzter Zeit ziemlich auf die Nerven gegangen. An den Stellen, die nicht geräumt waren, war es nämlich ganz schön rutschig. Autofahrer haben es bei den Schneebergen am Straßenrand dagegen schwer, einen Parkplatz zu finden. Die Stadt Hof hat deshalb nochmal aufgeklärt, was bei der Räumpflicht gilt:

Jeder Eigentümer muss dafür sorgen, dass die öffentliche Straße, Geh- und Radwege frei von Schnee und Eis sind. Schnee und Eis dürfen aber nicht einfach so auf die Straße geschmissen werden. Die Lagerung neben dem Fußgängerweg ist nur erlaubt, insofern Schnee und Eis den Verkehr nicht gefährden. Sollten Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen, erwartet die Verantwortlichen im schlimmsten Fall nicht nur ein Bußgeld, sondern auch eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder gefährlicher Körperverletzung. Unzulässig ist es aber auch, Schnee und Eis gar nicht wegzuräumen. Ob die Eigentümer ihren Pflichten nachkommen, kontrolliert in Hof der Kommunale Ordnungsdienst.