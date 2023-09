Schneepflugmeister: Rawetzer holen Titel in Koblenz

Über den Winter und zugeschneite Straßen braucht ihr euch in Marktredwitz keine Sorgen machen. Aus Marktredwitz kommen nämlich die besten Schneepflugfahrer Deutschlands! Straßenwärter Julian Scharf und sein Co-Pilot Noah Tröger aus Marktredwitz haben am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren in Koblenz gewonnen. Dort mussten sie ihr Können am Pflug unter Beweis stellen, zum Beispiel beim Slalom- und Rückwärtsfahren. Insgesamt 30 Teams aus ganz Deutschland waren dabei. Der zweite und dritte Platz gingen nach Rheinland-Pfalz.