Schneepflug landet im Schwabinger Bach

Schreck am Morgen: Ein Mann ist mit seinem Schneepflug in den Schwabinger Bach in München gefahren. Wie die Feuerwehr am Freitagabend mitteilte, konnte der Mann nach dem Unfall eigenständig aus dem Fahrzeug und dem eiskalten Wasser steigen und sich ins Warme in Sicherheit bringen. Er wurde nicht verletzt und benachrichtigte selbst die Feuerwehr.

Die brauchte rund drei Stunden und einen Ladekran, um den Schneepflug aus dem Bach zu hieven. Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Feuerwehr nicht mitteilen.