Schneematsch und Frost in Bayern

München (dpa/lby) – Schneematsch und Frost bescheren Bayern teils winterliche Straßenverhältnisse. Oberhalb von etwa 800 Metern sorge Schneematsch am Dienstagmorgen gebietsweise für glatte Straßen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Franken müssen sich Autofahrer am Morgen auf schlechte Sicht wegen Nebels einstellen. Später setzt sich dann wieder öfter die Sonne durch, nur in Alpennähe gibt es den Meteorologen zufolge dichtere Wolken und vereinzelt Regen. Die Temperaturen steigen auf maximal neun bis 14 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch ziehen zunehmend Wolken auf. Im Norden bleibt es den Angaben zufolge trocken, im Süden regnet es gebietsweise. Nördlich der Donau kann es in Bodennähe zu Frost kommen. In den kommenden Tagen ist das Wetter im Freistaat zweigeteilt: Bei Höchstwerten von zehn bis 17 Grad erwartet der DWD im Süden Wolken und vereinzelt Regen, im Norden hingegen öfter Sonne.