Schneeglätte: Zwei Frauen bei Selb schwer verletzt

Richtig viel Schnee und Glätte haben in den vergangenen Tagen zu Behinderungen und Unfällen auf den Straßen der Region geführt. So auch am Nachmittag (MO) auf der Hofer Straße bei Selb. Eine 44-Jährige kam mit ihrem Skoda ins Rutschen, schreibt die Polizei. Sie hat die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in den Gegenverkehr geschleudert. Dort prallte sie gegen einen Kia. In dem saß eine Familie aus der Gegend. Die 45-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, die anderen Insassen leichtere Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin hat ein Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Die Hofer Straße bei Selb war durch den Unfall für mehr als drei Stunden komplett gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.