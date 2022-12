Schneeglätte: Unfall mit Gefahrguttransport auf der A9

Der Schnee und die Glätte sorgen auf den Straßen in der Region schon den ganzen Tag über für Verkehrsbehinderungen. Gegen 13 Uhr hat es zum Beispiel auf der A9 zwischen Berg und Bad Steben gekracht. In Richtung Berlin ist ein Kleintransporter ins Schleudern geraten, in einen vor ihm fahrenden Lastwagen gekracht und anschließend in die Mittelschutzplanke gerutscht. Bei dem Unfallwagen handelte es sich aber nicht um ein normales Fahrzeug. Juliane Thiel von der Verkehrspolizeiinspektion Hof:

Letztendlich konnte die Polizei Entwarnung geben. Es war keine Strahlung ausgetreten. Die Spezialisten haben eine sogenannte „Bergeverpackung“ angeordnet, woraufhin der Kleintransporter abgeschleppt werden konnte.