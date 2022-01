Schneefall und Wind: Unfall mit zwei PKW auf der B15

Starker Schneefall in Kombination mit Wind macht aktuell vor allem Autofahrern zu schaffen. Auf der B15 in Richtung Hof in der Nähe der Ausfahrt Wölbattendorf hat es einen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Die Witterungsbedingungen haben die Anfahrt der Einsatzkräfte erschwert. Stadtbrandmeister der Feuerwehr Hof, Horst Herrmann:

Aktuell laufen die Aufräumarbeiten – deshalb kann es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Polizei sind zwei Menschen beteiligt gewesen. Eine Person ist leicht, die andere schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.