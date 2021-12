Schneechaos in der Nacht: Mehrere Laster stehen quer

Der Schneefall in der vergangenen Nacht hat die Straßen in der Region spiegelglatt gemacht. Mehrere Laster waren im Berufsverkehr am Morgen quer gestanden. Drei Mal mussten Helfer des THW auf die hochfränkischen Autobahnen ausrücken. Auf der A72 ist bei Köditz ein LKW in den Graben gerutscht. Nur kurze Zeit später passierte das Gleiche auf der A9 bei Münchberg. Und auch bei Berg mussten die Einsatzkräfte einem Brummifahrer aus seiner verzwickten Lage helfen.

Auf der Straße zwischen Voitsumra und Torfmoorhölle ist außerdem ein Auto ins Schleudern gekommen und in einem Feld gelandet. Dort krachte es gegen einen Telefonmast, der dadurch brach. Die Leitung ist glücklicherweise heil geblieben und auch der Fahrer hat sich bei dem Unfall nicht verletzt.