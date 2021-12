Schnee und Glätte sorgen für Unfälle in Oberbayern

Königsmoos (dpa/lby) – Schnee und Glätte auf den Straßen haben in Oberbayern zu mehreren Unfällen geführt. Ein 51-Jähriger rutschte am Mittwoch mit dem Auto auf der glatten Straße bei Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) nach rechts von der Fahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann überschlug sich das Fahrzeug im angrenzenden Feld. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wurde aber schnell wieder entlassen, da er nicht verletzt worden war.

Insgesamt sei es am Mittwoch in der Region Neuburg an der Donau zu sieben Unfälle durch die Schneefälle gekommen, teilte die Polizei mit. Sie gingen größtenteils glimpflich gingen aus: Nur bei einem Unfall in Neuburg an der Donau wurde ein Beifahrer leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von 67.000 Euro.

