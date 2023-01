Schnee reicht aus: Skilifte in Hof und Schöneck öffnen

Skifahren mitten in Hof: Das geht ab sofort wieder. Nach jahrelangem Stillstand öffnet am Nachmittag der Hof Snowpark am Schlossweg wieder. Es ist der deutschlandweit einzige Skilift mitten in einer Stadt. Der Snowpark hat mittwochs bis sonntags jeweils zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Und auch in der Skiwelt Schöneck im Vogtland läuft die Wintersaison wieder an. Der Schlepplift Schießhausberg und der Zauberteppich haben von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Kornberg im Landkreis Hof stehen der Lift und der Zauberteppich dagegen noch still, da fehlen noch ein paar Zentimeter. Dafür macht die Gastronomie im Kornberghaus wieder auf. Der Betrieb soll laut Landratsamt am Samstag starten.