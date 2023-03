Schnee in Nordbayern: DWD rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Es bleibt weiter winterlich im Freistaat. Mit bis zu 10 Zentimeter Neuschnee rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch im östlichen Mittelgebirge und mit 5 Zentimeter im nördlichen Flachland. In einigen Teilen könne das Verkehrsbehinderungen bedeuten, sagte ein Sprecher des DWD am Dienstag. In Franken und der Oberpfalz erwartet der Wetterdienst Frost und Glätte.

Bereits am Dienstag gab es einen Glätteunfall in Franken. Eine 23-Jährige kam bei Lautertal (Landkreis Coburg) mit ihrem Auto von der winterglatten Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Während tagsüber am Dienstag nur wenige Flocken fallen sollen, bringt eine Kaltfront in der Nacht auf Mittwoch den Schnee ins nördliche Bayern. In den Alpen rechnet der DWD mit «im Winter nahezu alltäglichen» 5 Zentimeter Neuschnee, teilte der Sprecher mit. Auch Sturmböen von 60 im Alpenvorland bis 90 Stundenkilometer oberhalb von 2000 Metern seien möglich.