Schnee, Frost und Kälte in Bayern: aber wenige Unfälle

Glatte Straßen und kaltes Wetter in Bayern: Nur in wenigen Teilen des Freistaats hat das frostige Wetter zu Unfällen geführt. Im unterfränkischen Landkreis Würzburg habe es am Freitagmorgen zwar immer wieder gekracht, Verletzte gäbe es glücklicherweise keine, wie die Polizei mitteilte. Auch die Deutsche Bahn rechnet nicht mit einem Verkehrschaos.

Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls gebietsweise Dauerfrost bei Tiefstwerten von minus drei Grad. Nach dem überwiegend trockenen, aber bewölktem Samstag soll es dann am Sonntag wieder schneien. Zum Montag hin sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad bei ebenfalls wolkigem Himmel.