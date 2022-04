Schnee, Eis und Glätte: Zahlreiche Unfälle am Abend

Schnee und Glätte haben am Abend für zahlreiche Unfälle in der Region gesorgt. Auf der A9 in Richtung München ist eine 21-jährige Nürnbergerin zu schnell unterwegs gewesen. Die Folge: Die Frau ist mit ihrem PKW ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Dabei hat sie sich leicht verletzt. Auf der A93 bei Gattendorf ist eine Frau mit ihren beiden vier und sieben Jahre alten Söhnen wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinab geschossen und sich überschlagen. Der vier-jährige ist unverletzt geblieben. Mutter und Bruder erlitten Kopfverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Frau war nicht nur zu schnell, sondern zusätzlich mit Sommerreifen unterwegs. Zwei weitere Unfälle, ohne Verletzungen, haben sich auf der A72 bei Feilitzsch und auf der A9 bei Berg ereignet.