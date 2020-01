Schmuggel im Körper: 36-Jähriger schluckt Gummihandschuh mit Amphetaminen

Was Menschen alles tun, um Rauschgift ohne erwischt zu werden über die deutsch/tschechische Grenze zu bringen, das zeigt sich immer wieder bei den Kontrollen der Polizei im Grenzgebiet bei Schirnding und Selb. Ein 36-jähriger Hofer musste von dort direkt aus dem Auto heraus ins Krankenhaus. Er hatte Amphetamin im Körper. In einen Gummihandschuh gewickelt hatte er die Drogen geschluckt um sie einzuschmuggeln. Wenn sich diese abenteuerliche Verpackung gelöst hätte, wäre der Mann in Lebensgefahr gewesen. Der Hofer bekam eine Magenspiegelung und hat jetzt eine Anzeige wegen Rauschgiftschmuggels in der Tasche.