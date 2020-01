Schmuckstücke aus Grünem Gewölbe in Israel angeboten

Tel Aviv/Dresden (dpa) – Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zeigen sich überrascht von Meldungen, wonach eine israelische Sicherheitsfirma gestohlene Schmuckstücke aus dem Dresdner Grünen Gewölbe von Unbekannten angeboten bekommen haben soll.

Von dem angeblichen Sachverhalt habe man keine Kenntnis, erklärte SKD-Sprecher Stephan Adam am Freitag auf Anfrage. Zudem betonten die Kunstsammlungen, die Sicherheitsfirma CGI nicht mit Ermittlungen beauftragt zu haben. «Die Firma hat zu uns auch keinen Kontakt aufgenommen.»

Nach Angaben der Sicherheitsfirma CGI haben Unbekannte Kontakt per Mail aufgenommen und neun Millionen Euro für den Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens und den «Sächsischen Weißen» verlangt. Dies bestätigte der Geschäftsführer der Sicherheitsfirma CGI, Zvika Nave. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Firma ist nach eigenen Angaben mit der Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen im Grünen Gewölbe beauftragt sowie mit der Untersuchung des Einbruchs. Die Zahlung sollte demnach in der Internetwährung Bitcoin erfolgen. «Alle Informationen wurden in Echtzeit an die Dresdner Staatsanwaltschaft übergeben», sagte Nave. Die E-Mail-Absender schrieben, ihre Nachricht sei nicht nachzuverfolgen, sie verwendeten verschiedene Verschlüsselungstechniken.

Das Achselband mit dem «Sächsischen Weißen» und der Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens gehören zu gut zwei Dutzend erbeuteten barocken Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten.

Zwei Unbekannte waren am frühen Morgen des 25. November mit Gewalt in das berühmte Schatzkammermuseum des 18. Jahrhunderts im Erdgeschoss des Residenzschlosses eingedrungen. Sie hatten ein Fenstergitter durchtrennt, das Fenster herausgestemmt, im Juwelenzimmer mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Stücken gehackt und zugegriffen. Der Coup, der weltweit Schlagzeilen machte, dauerte nur wenige Minuten. Als die Polizei eintraf, waren Diebe und Beute verschwunden.