Schmuck und Münzen im Isarkanal entdeckt: Diebesgut?

Polizeitaucher haben bei einer Übung einen Koffer voller Wertgegenstände im Isarkanal in München gefunden. Die Beamten vermuten, dass es sich um Diebesgut handelt, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der schwarze Reisekoffer war demnach bei einer Übung der Taucher am Dienstag in der Nähe der Conwentzbrücke entdeckt worden. Darin befanden sich eine schwere Platte, die den Koffer unter Wasser hielt, sowie Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel. Der Wert des Fundes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bisher konnte der Besitzer des Koffers nicht ermittelt werden.