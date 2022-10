Schmuck in Selb gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mitten am Tag sind Einbrecher gestern in ein Wohnhaus in Selb eingestiegen. In der Zeit zwischen 6.15 Uhr und 15.30 Uhr haben sie ein Fenster des Hauses in der Brunnenstraße eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Der Bewohner war in dieser Zeit nicht zuhause. Die Diebe haben die Schränke durchwühlt und Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrags entwendet. Sie sind unerkannt geflüchtet, und haben einen Sachschaden von etwa 150 Euro hinterlassen. Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, sich zu melden. Tel.-Nr. 09281/704-0.