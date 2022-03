Schmid 18. zum Riesenslalom-Abschluss

Das Saisonende naht nun auch für die Biathleten und deutschen Ski-Alpin-Asse. Für die Skijäger stehen noch drei Wettkämpfe am (…)

Das bringt der Wintersport am Freitag

Der bringt der Wintersport am Donnerstag

Am Ende der Saison kann Lena Dürr noch einmal jubeln. Beim Weltcup-Finale fährt sie ihr bestes Slalom-Ergebnis ein. Alexander Schmid (…)

Am legendären Holmenkollen in Oslo wollen die Biathleten die Podestplätze angreifen. Für Skispringer Karl Geiger geht es um wichtige (…)

Das bringt der Wintersport am Samstag

US-Skistar Shiffrin holt den Sieg im Gesamtweltcup

Nach ihrer Olympia-Enttäuschung schwebt Shiffrin wieder auf Wolke sieben. Am Mittwoch der Triumph in der Abfahrt, am Donnerstag der (…)