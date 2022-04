Schmaus wird Kanzler der Hochschule für Musik und Theater

Stefan Schmaus wird neuer Kanzler der Hochschule für Musik und Theater in München (HMTM). Der studierte Jurist trete sein Amt am 1. September an, teilte die Hochschule am Montag mit. Hochschulpräsident Bernd Redmann nannte ihn einen Kenner der Kultur-, Ausbildungs- und Verwaltungslandschaft im Freistaat. Schmaus war zuvor jahrelang geschäftsführender Direktor der Theaterakademie August Everding.

«Ich freue mich sehr darauf, diese große und renommierte Hochschule als eine wichtige Quelle für den künstlerischen Nachwuchs in den nächsten Jahren mitgestalten zu dürfen», erklärte Schmaus laut Mitteilung. Er ist Nachfolger von Alexander Krause, der nach Angaben der Hochschule nach 25 Jahren als Kanzler in den Ruhestand geht.