Die Weihnachtszeit ist vorüber und so langsam verliert auch euer Christbaum vielleicht schon seine Nadeln. Höchste Zeit, ihn nach draußen zu bringen! – In Selb sammelt der Baubetriebshof auch heuer wieder eure ausgedienten Bäume ein. Ab Montag Morgen holen die Mitarbeiter die alten Christbäume kostenlos ab – deshalb solltet ihr eure Bäume am besten schon am Wochenende an den Straßenrand stellen. Je nach Wetterlage, kann die Christbaumabfuhr einige Tage in Anspruch nehmen.