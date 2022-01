Schluss mit Weihnachten: AZV sammelt alten Christbaumschmuck

Mit dem morgigen Heilige-Drei-Könige Feiertag endet für viele die Weihnachtszeit und damit kommt auch der Christbaum weg. In den kommenden Tagen stehen dazu wieder zahlreiche Abholaktionen an. Die Junge Union kümmert sich in zahlreichen Gemeinden um die Abholung und der Abfallzweckverband Hof beginnt ab Samstag mit dem Einsammeln im Landkreis Hof. In der Stadt Hof braucht ihr euren ausgedienten Weihnachtsbaum kommende Woche nur vor die Haustüre legen, wenn die braune Tonne geleert wird.

Der Abfallzweckverband interessiert sich aber auch für euren alten Baumschmuck. Falls ihr Kugeln, Sterne und anderen Schmuck nicht mehr braucht, könnt ihr diese einfach bis Ende des Monats an den Wertstoffhöfen im Hofer Land abgeben. Nur kaputt sollte die Deko nicht sein. Der AZV möchte sie nämlich noch für einen öffentlichen Weihnachtsbaum in der Adventszeit 2022 nutzen.