Schluss mit Lärm und Abgasen: Sperrung B2 in Gefell für den Schwerlastverkehr

Eine hohe Belastung mit schädlichen und vor allem Lärm – das haben die Bewohner der Stadt Gefell in den letzten Jahren immer wieder über sich ergehen lassen müssen. Der Grund: Viele Schwerlasttransporte durchqueren die Stadt auf der B2. Navigationsgeräte zeigen die Straße als kürzeste Verbindung zwischen den regionalen Autobahnen an.

Der Landrat des Saale-Orla-Kreis, Thomas Fügmann, hat heute eine entsprechende Allgemeinverfügung unterzeichnet, die Fahrzeugen über 7,5 Tonnen das Befahren der Ortsdurchfahrt Gefell untersagt. Die Anordnung ist zunächst bis Ende nächsten Jahres befristet. Solang soll die Stadt das Verkehrsaufkommen überwachen und dokumentieren. Schalltechnische Untersuchungen hatten bereits im letzten Jahr gezeigt, dass die Lärmschutz-Richtwerte am Tag und auch in der Nacht überschritten worden. Außerdem waren bei der Kreisverwaltung insgesamt 59 Anträge auf Maßnahmen zur Reduzierung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung eingegangen. Diese sind von der Stadt Gefell, den Anwohnern und vor allem der Bürgerinitiative beantragt worden. Die Allgemeinverfügung tritt ab morgen in Kraft.