Jetzt am Wochenende wird das Wetter wieder frühlingshafter – morgen kann es teilweise über 10 Grad warm werden. Wintersport-Fans müssen sich wohl so langsam darauf einstellen, dass die Saison zuende ist, bevor sie jemals richtig angefangen hat. In Marktredwitz macht Morgen beispielsweise die Edeka Ice-Arena Schluss für diesen Winter. Heute und Morgen könnt ihr dort noch ein letztes Mal von jeweils 10 bis 21 Uhr Schlittschuhlaufen. Die Stadt bedankt sich bei allen Besuchern und Sponsoren.