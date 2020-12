Schlüsselzuweisungen: Fast 33 Millionen gehen an die Stadt Hof

Corona kostet. Das belastet auch die Kommunen in Bayern. Um ihnen ein finanzielles Polster zu verschaffen, gibt der Freistaat Bayern sogenannte Schlüsselzuweisungen raus. Insgesamt 464 Millionen fließen dabei für das kommende Jahr nach Oberfranken.

Fast 33 Millionen Euro bekommt die Stadt Hof – das ist die zweithöchste Summe in ganz Oberfranken, nur die Stadt Bamberg bekommt mehr. Auch die Landkreise dürfen sich über eine Menge Geld freuen: In den Landkreis Hof fließen rund fast 20 Millionen, in den Landkreis Wunsiedel fast 16 Millionen Euro. Auch der Bezirk Oberfranken selbst bekommt eine Finanzspritze. Davon soll viel in den Hochbau und in die Schulen und Kitas fließen.