Schloss Erkersreuth: Das soll gemacht werden

Schon Willy Brandt, Helmut Schmidt und Walter Gropius haben das Schloss Erkersreuth in Selb besucht. Mittlerweile ist es Eigentum der Stiftung Kulturerbe Bayern. Vertreter davon haben dem Selber Stadtrat und Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch jetzt die Pläne für die Zukunft des Schlosses vorgestellt.

Sie wollen das schaffen, was die Geburtsstätte von der Marke Rosenthal und Wohnsitz des Unternehmers Philip Rosenthal gewesen ist: Nämlich eine Stätte der Begegnung und des kreativen Austausches, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Im kommenden Herbst soll zunächst mit dem baufachlichen Vorprojekt begonnen werden. Mit Beginn der Sommerferien arbeiten Schülerinnen und Schüler außerdem bei einem BauKulturCamp der Initiative bauwärts an dem Projekt mit.