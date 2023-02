Schlittschuhlaufen und Eishockey: Saison am Eisteich endet am Sonntag

Morgen (Sonntag) könnt ihr zum letzten Mal in dieser Saison am Hofer Eisteich Schlittschuhlaufen. Dann endet die Saison, nächste Woche sind nochmal Schulen und Vereine dran. Es war auch dieses Jahr wieder eine Saison mit Einschränkungen. Wegen Energiesparmaßnahmen hat die Stadt Hof die Saison verkürzt. Dann waren auch noch die Eismeister krank und es konnte am Eisteich erst Mitte Dezember losgehen.

Sven Vogt vom Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Hof:

Die Stadt rechnet mit 16.000 Besuchern am Eisteich. Highlights waren unter anderem die Eisdiscos. Eine hat ja auch am Abend stattgefunden.