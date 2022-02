Schließung des ALEXBADS: Hilferuf aus Bad Alexandersbad

Das ALEXBAD in Bad Alexandersbad, das erst 2017 eröffnet hat, wird Ende des Monats schließen. Diese Nachricht hat das kleinste Heilbad Bayerns heute bekannt gegeben. Bei einem Pressegespräch hat Bürgermeisterin Anita Berek nun auch die Hintergründe erläutert. Demnach stehe Bad Alexandersbad vor der Zahlungsunfähigkeit, weil die Gemeinde keine zusätzlichen Kredite aufnehmen darf. Die Schließung des ALEXBADes sei für sie ein letzter Hilferuf, um doch noch an Fördermittel zu kommen. Dieses Vorgehen scheint allerdings nicht mit dem Gemeinderat abgesprochen gewesen zu sein. Laut einer Stellungnahme wisse der Gemeinderat zwar über die angespannte Finanzlage Bescheid, dass eine Zahlungsunfähigkeit im Raum stünde und das ALEXBAD geschlossen werden müsse, hätten die Räte allerdings erst am Morgen aus den Medien erfahren. Die Bürgermeisterin von Bad Alexandersbad weist das zurück.