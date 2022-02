Schließung des ALEXBADS: Gemeinderäte fordern Rücktritt der Bürgermeisterin

Es war gestern DIE Überraschungs-Nachricht: Das ALEXBAD in Bad Alexandersbad wird zum Ende des Monats schließen. Diesen Schritt hatte Bürgermeisterin Anita Berek mehr oder weniger im Alleingang beschlossen, scheinbar ohne sich mit dem Gemeinderat, dem Landratsamt oder der Regierung von Oberfranken abzusprechen. Für Berek sei dieser Schritt ein Hilferuf, um Fördermittel für die zahlungsunfähige Gemeinde zu bekommen. In der gestrigen Gemeinderatssitzung hatten daraufhin mehrere Gemeinderäte und auch Bürger den Rücktritt von Anita Berek gefordert. Es hätte schon mehrere Vorfälle gegeben, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machen, so ein Gemeinderatsmitglied auf Nachfrage. Das ALEXBAD hatte erst 2017 eröffnet, nachdem es zuvor für 14 Millionen Euro saniert worden war.