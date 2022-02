Schließung des Alexbads: Bürgermeisterin verteidigt ihren Schritt

Die Meldungen zum Alexbad in Bad Alexandersbad haben sich in dieser Woche quasi überschlagen. Am Montag hieß es, dass das Panoramabad Ende Februar schließen muss, weil die Gemeinde zahlungsunfähig ist. Dann die gute Nachricht von der Regierung von Oberfranken: Sie hat den Kredit auf 5,3 Millionen Euro aufgestockt und die Zahlungsunfähigkeit damit abgewendet. Jetzt hat sich auch Bürgermeisterin Anita Berek zu Wort gemeldet. Sie sei erleichtert über die Entscheidung der Regierung. Bis Ende April müsse eine dauerhafte Lösung in München gefunden werden. Ihren überraschenden Schritt zu Beginn der Woche hat Berek verteidigt. Er hätte wieder Bewegung in die Sache gebracht. Die Bürgermeisterin sei zuversichtlich, dass in weiteren Gesprächen und mit Hilfe weiterer Kooperationspartner eine Lösung zur Fortführung des Alexbades gefunden werde.