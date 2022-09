Schließung der Höhenklinik: Gesundheitsminister Holetschek zu Besuch in Bischofsgrün

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) plant den Neubau einer Rehaklinik in Bayreuth und die Schließung der Höhenklinik in Bischofsgrün. Für den Kulmbach/Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordneten Martin Schöffel ist das aber noch nicht endgültig. Das hat er nun auch nochmal bei einem Besuch des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek in der Höhenklinik deutlich gemacht. Martin Schöffel hatte den Gesundheitsminister eingeladen, damit dieser sich vor Ort einen Eindruck von der Höhenklinik machen kann. Beide sehen die Verantwortung bei der DRV und fordern sie dazu auf, das von der Gemeinde Bischofsgrün geforderte Verkehrswertgutachten in Auftrag zu geben. Im besten Fall ließe sich eine Folgenutzung im Gesundheitsbereich finden, so Martin Schöffel in einer aktuellen Mitteilung.