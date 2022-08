Schleusung: Jugendliche im Kofferraum eingepfercht

Eingepfercht in einen Kofferraum eines Autos sind bei einer Polizeikontrolle zwei Jugendliche gefunden worden. Die Polizeibeamten hatten am Dienstagabend das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen im niederbayerischen Hutthurm aufgehalten. Der 44-jährige Fahrer konnte sich ausweisen, drei syrische Mitfahrer nicht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Als die Beamten den Kofferraum öffnen ließen, fanden sie einen 12-jährigen und einen 14-jährigen Syrer. Sie waren trotz der mutmaßlich längeren Fahrt ohne Pausen in einem guten Gesundheitszustand. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter schwerer Gesundheitsgefährdung eingeleitet. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.