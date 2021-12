Schlepper-Fahrzeug verunglückt auf der Flucht – Sieben Tote

Beirut (dpa) – Nach mehreren Explosionen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon hat die islamistische Hamas (…)

Hamas weist Berichte über Explosionen in Waffenlager zurück

Chiapa de Corzo (dpa) – Bei einem Unfall eines Lastwagens in Mexiko sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft mindestens 53 (…)

Lkw mit Migranten in Mexiko verunglückt – mehr als 50 Tote

Luttach/Bozen (dpa) – Ein Auto rast mitten in der Nacht in eine Gruppe Skiurlauber, sieben Deutsche vor allem aus (…)

Litauen verlängert Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus

Vilnius (dpa) – In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus hat Litauen den Ausnahmezustand in seiner (…)