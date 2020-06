Schlemmen & Genießen: Münchens Gastro-Highlights

Und auch für ein Schlemmerwochenende in München hat Christian Schottenhamel den ein oder anderen Geheimtipp parat: „Ich gehe wahnsinnig gern auch mal vegan zum Essen. Zum Beispiel ins Tian, das ist ein Sterne-Restaurant. Oder in den Dantler, ein etwas kleineres Restaurant, und hab regionale Fischgerichte, da gibt es auch mal ein Saibling-Carpaccio und solche Sachen, hervorragend. Und wenn ich dann wirklich ganz traditionell bayerisch mich ernähren möchte, ja, dann gehe ich halt einfach auch mal ins Hofbräuhaus, wo ich traditionelle bayerische Küche bekomme. Oder ich geh in die Kronfleischküche vom Weißen Brauhaus, da krieg ich vom Rind eigentlich jedes Stückl. Und was auch besonders schön ist und was ich wirklich auch persönlich gerne mache, ist, ich gehe gern mal ins Hotel Bayerischer Hof, da gibt es eine wunderschöne Dachterrasse, und man schaut über die Dächer von München, sieht den Sonnenuntergang und freut sich in München zu sein!“