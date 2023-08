Schlechtes Wetter zum Hofer Volksfest: Festwirte trotzdem zufrieden

Nach zehn Tagen ist das Hofer Volksfest am Abend zu Ende gegangen. Die Festwirte von Festbetriebe Böckl aus der Oberpfalz ziehen für ihr erstes Mal in Hof eine positive Bilanz. Das schlechte Wetter habe jedoch für einige Einbußen gesorgt, so Festwirt Josef Ebnet im Gespräch mit Radio Euroherz. Konkrete Zahlen werde es wohl erst in ein bis zwei Wochen geben. Auf jeden Fall aber werden sich die Festwirte mit der Stadt Hof und den Brauereien zu einem Nachgespräch treffen, um mögliche Verbesserungen fürs kommende Jahr zu besprechen. Nachbessern wollen die Festwirte definitiv bei den Biermarken. Heuer hatte es ja Probleme mit Fälschungen gegeben. Diesen Vorfall sehen die Festwirte aber unabhängig von der Volksfest-Bilanz. Besucher seien durch den Betrugsversuch nicht zu Schaden gekommen.