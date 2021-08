Schlechtes Wetter: Erste Bäder in der Region schließen

In diesem Sommer können die meisten von uns die Tage, an denen sie im Freibad oder am Badesee waren, wahrscheinlich an einer oder zwei Händen abzählen. Mit wirklich heißen Tagen ist auch nicht mehr zu rechnen. Die ersten Freibäder in der Region läuten schon das Saisonende ein. Das Freibad Grünauermühle in Schönwald hat schon zu. Auch die Saison im Waldbad in Adorf im Vogtland ist schon vorbei. Sie endet damit deutlich früher als in den Vorjahren, da war in der Regel bis September offen. Im Haselbrunner Freibad in Plauen könnt ihr ab heute auch nicht mehr schwimmen, genauso wie im Naturfreibad in Marktredwitz. Der letzte Badetag im Nailaer Freibad ist am 12. September.