Mit dem Euroherz-Kinosommer sind wir aktuell im Naturfreibad in Helmbrechts zu Gast. Heute bleibt unsere XXL-Leinwand allerdings dunkel. Wegen des anhaltenden Regens fällt der heutige Kinosommer-Abend also wortwörtlich ins Wasser. Morgen sollte es aber wie geplant mit dem Film „Der Junge muss an die frische Luft“ weitergehen.